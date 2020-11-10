10 ноября 2020, 19:20
Найдены тела двух пропавших в Ленобласти рыбаков
Спасатели нашли на берегу Ладожского озера тела двух рыбаков, которые пропали на выходных в Ленинградской области. Об этом сообщила «Петербургская газета» со ссылкой на региональную аварийно-спасательную службе.
В ведомстве уточнили, что для поисков использовали лодку, вертолет и другую спасательную технику. В результате их трупы обнаружили неподалеку от Шлиссельбурга. Будет проведена экспертиза, чтобы установить точную причину смерти.