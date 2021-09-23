Найдены фрагменты самолета Ан-26, пропавшего в Хабаровском крае

Спасатели с вертолета Ми-8 на склоне горы обнаружили обломки самолета Ан-28, пропавшего под Хабаровском. Сейчас они ищут возможность добраться до места крушения.

Об этом сообщил Telegram-канал MASH. По данным РИА «Новости», обломки найдены в районе горнолыжной базы «Спартак». О судьбе экипажа ничего неизвестно.

В поисках самолета участвовали вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту и воздушное судно Росавиации. Таежную местность осматривали на протяжении всей ночи.

«Поиски осложнялись темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями, таежной и горной местностью. Были определены несколько групп, которые вели рекогносцировку местности на автомобилях высокой проходимости, пешим порядком проходили в местах троп», — сообщил региональный главк МЧС.

Всего было задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники.

Самолет Ан-26 пропал с радаров 21 сентября в 38 км от аэропорта Хабаровска. Он совершал технический полет. На борту находился летный состав из шести человек.