Происшествия 22 июня 2023, 21:20 Найдены две части спускавшегося к «Титанику» батискафа Sky News: две части батискафа «Титан» нашли на месте его поисков в Атлантике РИА «Новости»

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Телеканал Sky News сообщил об обнаружении фрагментов батискафа «Титан», спускавшегося к месту крушения «Титаника» в Атлантике. Об этом журналистам рассказал эксперт в области проведения поисково-спасательных операций Дэвид Мернс со ссылкой на президента общества «Клуб путешественников» Ричарда Гэрриота.

Мернс заверил, что Гэрриот напрямую контактирует с судами, задействованными в поисках батискафа. Он написал в WhatsApp, что обнаружены посадочная рама и задняя крышка аппарата. Из-за особенностей подводного устройства исследователи сделали вывод, что обломки принадлежат именно ему.

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По версии исследователей, корпус батискафа, скорее всего, разделился на части. Пока сам аппарат не нашли. На борту «Титана» находились пять миллиардеров. Связь с ними пропала в воскресенье, 18 июня. Запаса воздуха в батискафе должно было хватить на 96 часов (четверо суток).

Ранее сообщалось, что глубоководный беспилотник, запущенный на дно Атлантического океана, нашел поле обломков рядом с затонувшим «Титаником». Поиски пропавшей батискафа «Титан» с пропавшей экспедицией продолжаются уже несколько дней.