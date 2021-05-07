Найдены две девочки, которые пропали в Пензе

Две маленькие девочки пропали в Пензе. Их нашли. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Уточняется, что девочки ушли гулять, не предупредив об этом родителей. Те сообщили в полицию. Чуть позже дети были найдены на проспекте Победы в районе магазина «Океан».

«Каких-либо противоправных действий в отношении детей по предварительной информации не совершалось. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе.