Найдено тело седьмого погибшего при пожаре в Ярославской области

Спасатели извлекли из-под завалов тело седьмой жертвы пожара в жилом многоквартирном доме в Ростове Ярославской области. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Седьмым погибшим оказался 50-летний мужчина. Дом № 13 загорелся на улице Ленинская в Ростовском районе ранним утром 19 октября. Спасатели МЧС эвакуировали 25 человек. Семь местных жителей погибли, среди них пятеро — дети. Трое жильцов госпитализированы. На месте ЧП работали 22 человека и семь единиц техники, в том числе от МЧС России — 18 человек и пять единиц техники.

В Ростове развернут пункт временного размещения пострадавших, он расположен на улице Пролетарская. На месте пожара и в пункте временного размещения работают специалисты психологической службы ГУ МЧС России по Ярославской области.

Прокуратура Ярославской области начала изучать детали происшествия. Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».