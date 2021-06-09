Найдено тело пропавшего пять лет назад тюменца

Труп пропавшего пять лет назад тюменца нашли в реке Тура. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Мужчина пропал еще в 2016 году. При осмотре тела были найдены его документы.

«Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося», — рассказали в ведомстве.

Ранее тело женщины, пропавшей в Екатеринбурге после вечеринки в баре, нашли за городом через три дня поисков. Не исключается, что ее могли убить.