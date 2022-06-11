Найдено тело пропавшего на Кубани 5-летнего мальчика

Тело пятилетнего мальчика, поиски которого велись в Краснодаре, нашли в лесополосе на берегу реки Кубани в микрорайоне Гидрострой. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону. В рамках расследования уголовного дела задержан отчим ребенка.

О пропаже сына сообщила накануне, 10 июня, мать мальчика. Следователи незамедлительно организовали доследственную проверку. В связи с тем, что местонахождения мальчика к тому моменту не было известно, а также учитывая его малолетний возраст, правоохранители возбудили уголовное дело по п.«в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

«В результате грамотно организованной и спланированной работы следователем при участии следователя-криминалиста следственного управления при поддержке сотрудников полиции была установлена причастность к совершению указанного преступления 28-летнего отчима пропавшего, который был задержан», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, 8 июня мужчина вместе с женой и детьми был дома, когда между ним и мальчиком возник конфликт. Мужчина ударил ребенка рукой по голове, после чего все легли спать. Утром пара обнаружила мальчика без признаков жизни, указано в сообщении.

Чтобы скрыть следы преступления подозреваемый поместил тело мальчика в сумку и вывез в лесополосу на берегу реки Кубань в районе Гидростроя. Там он закопал ребенка, отметили в пресс-службе ведомства.

После этого, в пятницу, 10 июня, семья направилась на отдых на берег реки Кубани. Мать погибшего ребенка, «желая ввести правоохранителей в заблуждение, сообщила в полицию о якобы безвестном исчезновении сына», сказано в сообщении ведомства.

Следователи продолжают проводить необходимые следственные действия, и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, заключили в региональном СК.