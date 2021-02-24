Найдено тело мужчины в автопарке в Петербурге

Найдено тело 57-летнего мужчины в автопарке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным ИА «Невские новости», погибший оказался водителем. Он приехал на заработки из Великого Новгорода. Труп отправлен в морг, устанавливаются причины смерти. Правоохранители выясняют детали произошедшего инцидента. По их данным, на теле мужчины следов насильственной смерти не найдено.