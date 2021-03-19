Найдено тело девочки, которая пропала под Тверью после похода на горку

В Андреаполе Тверской области нашли тело 10-летней девочки, которая неделю назад ушла кататься с горки и пропала. Следы девочки обрывались возле реки Западная Двина.

Из дома девочка ушла 13 марта, в 16:30, родители обратились в следственный отдел вечером этого же дня. В СК сразу же было заведено уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка.

«В ходе поисковых мероприятий было установлено, что от горки, где каталась девочка, через асфальтированную дорогу имеется дорожка следов, ведущая на лед реки Западная Двина. Указанные следы обрываются у кромки льда, около промоины», — сообщили в региональном Следственном комитете.

Следователи с места происшествия изъяли ледянку и гипсовые слепки следов девочки.

Около 30 человек неделю искали девочку. В пятницу, 19 марта, пришла плохая новость: тело ребенка нашли в реке Западная Двина.

Ранее в Волгограде школьник хотел искупать своего младшего брата, в результате восьмимесячный ребенок утонул. Мама детей в этот момент находилась в магазине.