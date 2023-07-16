Происшествия 16 июля 2023, 19:41 Найденный в Москве годовалый ребенок выпал с четвертого этажа, пока мать спала Прокуратура Москвы: ребенок, которого нашли на Сельскохозяйственной, выпал из окна Telegram-канал прокуратуры Москвы

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Мать годовалого ребенка, найденного в Северо-Восточном округе, заявила, что он выпал из окна. Сама женщина в это время спала. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что сотрудникам полиции в считаные часы удалось установить личность матери годовалого мальчика, которого в воскресенье, 16 июля, нашли прохожие на газоне рядом с домом. Ей оказалась 24-летняя девушка, которая объяснила правоохранителям, что находилась в квартире с сыном, но заснув, не уследила за ним, и ребенок выпал из окна четвертого этажа.

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Позже мальчика заметила женщина, которая проходила неподалеку. Она сначала услышала детский плач и обратилась за помощью в экстренные службы. На место прибыли полицейские и медики. Осмотрев ребенка, видимых повреждений у него не нашли, но для более тщательного обследования забрали в больницу. Сейчас проходит проверка по факту произошедшего, устанавливается полная картина ЧП под контролем прокуратуры.

Ранее ребенок выпал из окна одной из московских квартир на десятом этаже. Семилетний мальчик скончался на месте от полученных травм.