Найденный в крови сбитого ребенка алкоголь объяснили «бедой с экспертами» в России

Слишком большое количество промилле этанола в крови шестилетнего ребенка, который погиб под колесами автомобиля под Кировом, вызвало сомнение у автоэксперта Юрия Антипова. Во время беседы с «360» он допустил, что в анализ закралась ошибка.

«Вызывает сомнение слишком большое количество (промилле в крови погибшего ребенка — прим. ред.)…У нас крайне неквалифицированные эксперты. Чтобы шестилетний мальчик употреблял алкоголь, а после этого находился на улице — это нереально. Беда с экспертами у нас не только в Кирове и Балашихе, но и по всей стране», — заявил Антипов.

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Он выразил надежду, что если ошибка будет доказана, то проводившего экспертизу человека накажут. Родственникам ребенка, возможно, придется проводить собственное расследование, если результаты экспертизы подадут в суд от МВД. Судья работает исключительно с документами.

Автоюрист Тимур Маршани разъяснил «360», что погибшего мальчика виноватым в любом случае не назовут, так как вся ответственность в подобных случаях лежит на его законных представителях, которые оставили ребенка без присмотра.

Помимо анализов крови, впереди еще автотехническая экспертиза. По словам Маршани, если будет доказано, что водитель не нарушал ПДД и просто не мог избежать наезда, то наказывать его никто не будет.

13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области майор полиции сбил мальчика на велосипеде. Ребенок погиб. По результатам экспертизы, в крови ребенка нашли 0,51 промилле этанола. Согласно этим цифрам, мальчик находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.