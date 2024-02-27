Эксклюзив 27 февраля 2024, 13:15 Найденных мертвыми в бытовке в Подмосковье последний раз видели живыми 24 февраля Источник «360»: найденные мертвыми в бытовке в Подмосковье проживали вместе

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Найденных мертвыми в хозяйственной бытовке в Подмосковье мужчину и женщину последний раз видели живыми 24 февраля. Об этом рассказал «360» источник, знакомый с ситуацией.

Страшную находку обнаружили в хозяйственной бытовке в селе Константиново в Сергиево-Посадском городском округе. Вагончик отапливался печью на дровах.

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В этой бытовке нашли тела двух людей с обмороженными и обглоданными ногами без признаков насильственной смерти. Погибшими оказались ранее судимый за кражи 58-летний мужчина и 59-летняя женщина, которая также имеет судимость, но по статье об убийстве. У последней отсутствовала левая лодыжка.

По данным источника «360», мужчина и женщина жили вместе. Последнее время они не выходили с участка из-за обмороженных ног.

Тела нашел местный житель, который утром пришел к погибшим в гости. Мужчина последний раз видел обоих живыми около двух недель назад.

Еще одна местная жительница уточнила, что заходила к погибшим 24 февраля. Она принесла им еду в обеденное время. Тогда мужчина и женщина еще были живы. Что стало причиной смерти, предстоит выяснить специалистам.

По данным РЕН ТВ, ноги трупов обглодали кошки.