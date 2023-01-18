Происшествия 18 января 2023, 16:26 Найденные в тайниках боеприпасы ВСУ уничтожили в Херсонской области Херсонское МВД сообщило об уничтожении боеприпасов из тайников ВСУ РИА «Новости»

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В Херсонской области уничтожили боеприпасы, найденные в тайниках ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Всего контролируемыми взрывами специалисты ликвидировали три гранатомета и заряды к ним, в том числе иностранного производства. Они также уничтожили шесть гранат, взрыватели, тротиловую шашку и другие боеприпасы. Работы вел спецназ «Гром».

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Указанное вооружение, уточнили в херсонском МВД, ранее нашли полицейские в расположенных в разных районах области тайниках.

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Правоохранители продолжат работу по выявлению подобных схронов, не допустят распространения оружия и взрывчатых веществ и будут противодействовать проявлениям терроризма.

Накануне на территории Луганской Народной Республики обнаружили крупный тайник с боеприпасами ВСУ. В нем находились патроны разного калибра, мины и запалы к ним, гранаты, а также окопные заряды.