Происшествия 01 августа 2023, 05:38 Найденные обломки попавшего в башню «Москва-Сити» БПЛА отправят на экспертизу ТАСС: обломки попавшего в башню «Москва-Сити» БПЛА обнаружили, их отправят на экспертизу Pxhere

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В Москве обнаружили обломки беспилотника, который ранним утром 1 августа попал в одну из башен делового центра «Москва-Сити». Эти части дрона направят на взрыво-техническую экспертизу, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Обломки беспилотника изымают специалисты, пояснил собеседник агентства. После этого их отправят на взрыво-техническую экспертизу. Сейчас правоохранители оцепили территорию возле башни в комплексе, в которую попал БПЛА.

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ВСУ в ночь на вторник, 1 августа, попытались атаковать Москву с помощью трех беспилотников. Как сообщили в Минобороны России, два из этих БПЛА сбили, еще один подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Дрон упал на нежилые здания в комплексе «Москва-Сити».

В ведомстве пояснили, что два украинских беспилотника уничтожили над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского городских округов Московской области.

Попавший в одну из башен беспилотник повредил фасад здания, отметил столичный мэр Сергей Собянин. Информации о пострадавших, как добавил градоначальник, нет. В башне IQ «Москва-Сити» нарушено остекление на площади 150 квадратных метров, указал RT.