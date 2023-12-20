20 декабря 2023, 16:05
Найденную в сугробе двухлетнюю девочку на Урале выписали из больницы
E1: на Урале из больницы выписали девочку, найденную в сугробе
Обнаруженная в сугробе в Свердловской области двухлетняя девочка вернулась домой, ее выписали из больницы. Об этом сообщило издание Е1.
Девочка находилась в медицинском учреждении около месяца. Ее нашли в сугробе в городе Серове, ребенок получил серьезное переохлаждение.
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По предварительным данным, родители оставили девочку вместе с сестрой, однако в какой-то момент она вышла без верхней одежды из дома. Позднее ее в сугробе обнаружил отец.
Родители ребенка поблагодарили врачей. Мать девочки отметила, что в больнице ее крестили, а крестным выступил местный священник, который организовал церемонию таинства прямо в медучреждении.
Ранее в Екатеринбурге девушка выбросила новорожденного ребенка в сугроб под окнами квартиры, младенца обнаружил и спас случайный прохожий. В отношении матери завели уголовное дело.
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