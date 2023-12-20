Происшествия 20 декабря 2023, 16:05 Найденную в сугробе двухлетнюю девочку на Урале выписали из больницы E1: на Урале из больницы выписали девочку, найденную в сугробе РИА «Новости»

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Обнаруженная в сугробе в Свердловской области двухлетняя девочка вернулась домой, ее выписали из больницы. Об этом сообщило издание Е1.

Девочка находилась в медицинском учреждении около месяца. Ее нашли в сугробе в городе Серове, ребенок получил серьезное переохлаждение.

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По предварительным данным, родители оставили девочку вместе с сестрой, однако в какой-то момент она вышла без верхней одежды из дома. Позднее ее в сугробе обнаружил отец.

Родители ребенка поблагодарили врачей. Мать девочки отметила, что в больнице ее крестили, а крестным выступил местный священник, который организовал церемонию таинства прямо в медучреждении.

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