Происшествия 31 мая 2023, 17:58 Найденную в краснодарском ЖК фугасную бомбу времен Великой Отечественной войны ликвидировали Администрация Краснодара: найденную в ЖК авиационную бомбу времен ВОВ уничтожили

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Специалисты уничтожили фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную на территории жилого комплекса «Самолет» в Краснодаре. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

«Сегодня боеприпас уничтожен», — отметили в пресс-службе мэрии.

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Бомбу обнаружили на территории ЖК «Самолет» в Краснодаре 26 мая, когда специалисты проводили строительные работы. По имеющимся данным, снаряд относится к временам Великой Отечественной войны. Его ликвидировали на полигоне.

Затем уже 29 мая в этом же жилом комплексе нашли еще один боеприпас. После идентификации оказалось, что снаряд — фугасная авиабомба времен Великой Отечественной войны ФАБ-250. Находка не несла угрозу жилому сектору. Краснодарские власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации в границах территории, на которой нашли снаряд.

По данным «Известий», подобная ситуация произошла в Свердловской области. Авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли на территории коттеджного поселка «Заповедник» Сысертского района.