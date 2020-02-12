Найденного у метро младенца передадут в соцзащиту

После выписки из больницы младенца, которого утром 12 февраля нашли у входа на станцию метро «Парк Победы» в Москве, отправят в соцзащиту. Состояние мальчика медики оценивают как удовлетворительное.

Ребенка, которому на вид два-три месяца, нашел на снегу сотрудник метро. Закутанный в одеяло мальчик был рядом со входом на станцию метро «Парк Победы». Его тут же отправили в больницу имени Сперанского. Это произошло приблизительно в 05:00 утра 12 февраля.

«Малыша сразу доставили в больницу. Сейчас его обследуют врачи и проводят весь необходимый комплекс лечебных и диагностических мероприятий», — рассказали в пресс-службе столичной подземки. Сообщение процитировало РИА «Новости».

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