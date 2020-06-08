Найденного в 130 километрах от дома в Прикамье мальчика госпитализировали

Найденного в 130 километрах от дома в Пермском крае Костю Лунегова госпитализировали в детскую краевую больницу. Он бродил в лесу один более двух суток. Состояние мальчика названо стабильным.

Как сообщается на сайте краевого губернатора и правительства, с мальчиком работают психологи. Мальчик не был травмирован, но страдает от укусов клещей, ссадин и царапин. Ребенок был обезвожен.

Заместителя главврача краевой больницы Дмитрий Шабунин сообщил, что мальчик находится в отделении анестезиологии. Его жизни ничего не угрожает.

«Медикам удалось максимально оперативно начать инфузионную терапию для выведения организма ребенка из состояния обезвоживания», — приводит РИА «Новости» сообщение регионального Минздрава.