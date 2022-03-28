Найденное в Черном море судно с пробоиной отбуксировали в Крым

Теплоход «Омский 205», который получил пробоину в Черном море, доставлен в Крым. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом «360» сообщил пресс-секретарь, советник руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Алексей Кравченко.

«Вчера вечером поступила информация, что теплоход „Омский 205“, судовладелец — компания „Санкт-Петербург“ — флаг России, получил пробоину в результате удара волны в юго-западной конечности Керченского пролива. Теплоход шел с грузом полевого шпата 3300 тонн из Турции в Ростов-на-Дону. В связи с поступлением воды судно было обесточено, на борту были 12 человек, подало сигнал бедствия», — рассказал он.

Первым к борту аварийного судна подошел «Вельбот 369» погранслужбы ФСБ для оказания помощи. Пограничники находились у его борта до прибытия морского буксира «Спасатель Демидов» «Морспасслужбы», добавил Кравченко.

«Спасатель Демидов» взял на буксир судно, подал электропитание, подключил мощные водоотливные средства — три насоса — и параллельно с откачкой воды стал его буксовать в сторону крымского берега.

«Утром сегодня, в 08:00, аварийное судно было доставлено в район укрытия, где нет сильного ветра, под высоким крымским берегом, на якорную стоянку. Уровень воды в настоящий момент снижается, откачка продолжается. Установлены размеры пробоины 10 на 10 сантиметров. В настоящий момент ситуация полностью под контролем, разлива нефтепродукта не наблюдается, люди не пострадали», — уточнил собеседник «360».

После устранения повреждения с судовладельцем будет принято решение о дальнейшей судьбе судна.