В центре Москвы в квартире найдена мумия

После жалоб жителей дома в Таганском районе столицы на неприятный запах представители управляющей компании и полицейские вскрыли квартиру, в которой был обнаружен труп пожилой женщины.

Об этом АГН «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах.

«На диване в комнате обнаружено мумифицированное тело женщины 1940 года рождения, жившей в этой квартире», — заявил собеседник агентства.

По предварительным данным, 80-летняя женщина умерла около трех месяцев назад. Для установления причин смерти назначена экспертиза. Тело доставлено в морг.

В сентябре минувшего года в квартире на юге Москвы полиция обнаружила мумифицированный труп мужчины. Видимых следов криминальной смерти на нем обнаружено не было.