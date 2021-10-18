Пропавшая в Вологде девочка найдена мертвой

В нескольких километрах от дома на улице Воровского в Вологде было найдено тело девятилетней девочки, которую с 17 октября искали волонтеры и полицейские. Ранее в этом месте обнаружили ее рюкзак. На месте работают следователи.

Как сообщил Telegram-канал 112, известно, что ребенка к себе в квартиру заманила и убила 40-летняя женщина, состоящая на психиатрическом учете.

Информацию о гибели девочки подтвердили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.

«Найдена. Погибла», — сообщили агентству.

Девочка жила на съемной квартире вместе с матерью, сестрой и братом. Семья была признана неблагополучной. Ребенка начали искать 17 октября, хотя она пропала накануне. Мать считала, что девочка осталась ночевать у бабушки.