Найдена лодка с привязанным к ней трупом в Самаре

Спасатели в Самаре нашли лодку с работающим мотором, к которой был привязан труп мужчины. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на поисково-спасательную службу.

О происшествии рассказали очевидцы, которые видели плывущую лодку, но в ней никого не было. Спасатели приехали и обнаружили, что к лодке привязан труп мужчины.

Личность погибшего установили. Его жена рассказала, что мужчина весь предыдущий месяц пил. Правоохранители выяснят все детали случившегося.