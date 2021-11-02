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    02 ноября 2021, 19:45

    Найдена лодка с привязанным к ней трупом в Самаре

    Спасатели нашли труп мужчины, привязанный к моторной лодке в Самаре

    Дарья Морозова

    Спасатели в Самаре нашли лодку с работающим мотором, к которой был привязан труп мужчины. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на поисково-спасательную службу.

    О происшествии рассказали очевидцы, которые видели плывущую лодку, но в ней никого не было. Спасатели приехали и обнаружили, что к лодке привязан труп мужчины.

    Личность погибшего установили. Его жена рассказала, что мужчина весь предыдущий месяц пил. Правоохранители выяснят все детали случившегося.