Найден убийца и насильник погибшей школьницы в Красноярском крае

Девочка пропала 30 мая. Она со своей младшей сестрой пошла встречать коров. Спустя какое-то время десятилетняя девочка вернулась домой одна. Погибшая же осталась играть на площадке, пишет РИА «Новости».

Родители школьницы начали поиски. 1 июня тело девочки со следами насилия было найдено в заброшенном пожарном колодце на юге Красноярского края. В тот же день следователи задержали местного жителя. В ходе допроса мужчина признался в содеянном.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений… «изнасилование малолетней»… «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней» и… «убийство малолетней», — сказано в сообщении.

Помимо этого, следователи возбудили уголовное дело в отношении местного центра социального обслуживания. Его сотрудников обвиняют в халатности.

Ранее в Крыму 39-летний друг семьи надругался и убил шестилетнюю девочку. Его заключили под стражу.