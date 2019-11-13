Найден источник гаффской болезни в тюменской деревне

Жители деревни Ачиры слегли с симптомами редкой гаффской болезни. Оказалось, что людей заразила рыба из местного озера Андреевское, сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Гаффская болезнь. Что известно о загадочном недуге, сразившем жителей тюменской деревни Подробнее

«Источником заболевания стала рыба из озера Андреевского, расположенного возле деревни Ачиры Тобольского района», — приводит РИА «Новости» сообщение департамента.

По состоянию на 11 ноября два человека продолжают находиться в реанимации под наблюдением врачей. По словам регионального департамента здравоохранения, медики отмечают положительную динамику в состоянии жителей.

Всего из-за гаффской болезни 20 октября были госпитализированы 10 человек, Двое пациентов попали в реанимацию, а у троих диагноз не подтвердился. После 25 октября специалисты не выявили новых случаев заболевания. Сейчас врачи обходят всех местных жителей, которые могут также прийти на прием в ФАП, расположенный в деревне.

Гаффская болезнь по своим симптомам похожа на острое пищевое отравление. Человек может испытывать острые боли в мышцах, а затем заболевание может поразить почки и сердце. Болезнь является редкой и пока плохо изучена.