Найден еще один погибший при пожаре в Нижнем Новгороде

Количество жертв пожара в Нижнем Новогороде выросло. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

В завалах нашли тело погибшей женщины.

Жилой дом загорелся 23 декабря. Пламя охватило площадь 600 квадратных метров. Спасатели эвакуировали четырех жильцов. Изначально было известно об одном погибшем. Еще один человек пострадал.

Пожару присвоили второй ранг сложности. В тушении задействовали 43 человека и 10 единиц техники.