Находящуюся в розыске женщину задержали в Новом Уренгое

В Новом Уренгое росгвардейцы задержали женщину, которая находилась в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Женщину поймали на улице Железнодорожной. Она находилась в розыске по подозрению в совершении грабежа. Отмечается, что ей удавалось скрываться от правоохранителей более трех месяцев. Сотрудники Росгвардии доставили ее в полицейское отделение для дальнейшего разбирательства.