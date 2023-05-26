26 мая 2023, 16:31
Находящийся в федеральном розыске угонщик украл две машины в Муроме
Минувшей ночью в Муроме задержали пьяного мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД региона.
«Газель» привлекла внимание сотрудников ГИБДД из-за странной траектории. Они остановили подозрительное авто. За рулем оказался 33-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске.
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Как стало известно, он сначала угнал одно отечественное авто, чтобы продать на запчасти. Но по дороге оно заглохло. Тогда мужчина украл «газель», после чего и оказался задержан.
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