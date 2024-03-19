Происшествия 19 марта 2024, 13:04 Находящегося в федеральном розыске рецидивиста задержали на ж/д вокзале Екатеринбурга

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Правоохранители задержали в Екатеринбурге 35-летнего жителя Перми, находящегося в федеральном розыске. Мужчину остановили на железнодорожном вокзале. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по УрФО.

Согласно данным ведомства, мужчина проходил по делу об истязании, однако в назначенное время он не явился на заседание суда. Впоследствии данные нарушителя занесли в специальную базу.

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Фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления. Вскоре рецидивиста направят в СИЗО Пермского края.