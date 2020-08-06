Находившийся за километр от взрыва журналист рассказал о трагедии в Бейруте
«Мы находились, соответственно, немножко сбоку, то есть не прямо перед портом, а в километре в бок, в сторону города. Находились на лодке. Сначала был хлопок, пошел белый дым, мы даже подумали, что это очередная демонстрация», — вспомнил Алаеддин.
Сперва он решил, что в городе блокируют дорогу и поджигают шины. Мужчина вместе с другими людьми начал снимать дым со стороны порта. Примерно через минуту прогремел огромный взрыв, пишет сайт RT.
По его словам, лодку немного откинуло, и все, кто был в ней, попадали, однако удержались на борту. Весь коллектив отделался легким испугом. Руководитель бюро пояснил, что взрывная волна пошла в город, а не в море.
По последней информации, в результате взрыва, который произошел 4 августа в столице Ливана, погибли 135 человек, около пяти тысяч пострадали.