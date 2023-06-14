Эксклюзив 14 июня 2023, 14:24 «Находится в реанимации». Ветерана избили до полусмерти в пансионате для престарелых в Новосибирске Дочь избитого в пансионате Новосибирска ветерана: он в реанимации, был весь в синяках Телеканал «360»

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Неизвестные избили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Ларионова в частном пансионате для престарелых в Новосибирске - заявила его дочь. Мужчина сейчас находится в реанимации. Руководство учреждения заявило, что виноват его сосед. Дочь пенсионера Нина Кувшинова рассказала в разговоре с «360», что на самом деле на него напали два молодых человека.

Все произошло еще три недели назад

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«Он находится в реанимации сейчас. Весь был в кровоподтеках. Два молодых парня его били. Скорее всего, сотрудники пансионата», — сообщила Кувшинова.

О случившемся она узнала после звонка из этого учреждения. Ее попросили немедленно забрать 98-летнего отца, «чтобы он остался жив».

«Увидела изможденного, грязного, заросшего, похудевшего, избитого человека», — вспомнила женщина свои первые впечатления после того, как встретилась с избитым ветераном.

Дочь не знает, за что с ним так поступили. В пансионете заявили, что ветерана избил сосед, но Кувшинова в это не верит.

«Нормальный старик, вполне адекватный. Не было причины ему на отца нападать. Они вместе ходили за руку в пансионате, помогали друг другу. Просто надо было найти виновного — вот они и нашли самый простой выход», — считает женщина.

Она пошла в полицию. Там ей заявили, что ничего доказать не удастся. Тогда собеседница «360» обратилась к юристу. Она хочет привлечь к ответственности виновных.

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска устроила проверку в пансионате в связи со случившемся. Представители ведомства оценят действия сотрудников учреждения. Сообщение об этом появилось на сайте прокуратуры Новосибирской области.