Происшествия 16 августа 2023, 05:56 Награду объявили во Владивостоке за данные об осквернивших флаги Полиция Владивостока пообещала 200 тысяч рублей за данные об осквернивших флаги РИА «Новости»

Читать 360tv в

Приморская полиция объявила награду за сведения о причастных к осквернению флагов на месте захоронения участников СВО во Владивостоке. Правоохранители пообещали заплатить за информацию 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.

«Полиция Приморского осуществит выплату денежного вознаграждения в размере 200 тысяч рублей неравнодушному гражданину, готовому оказать помощь в раскрытии преступления», — заявили в ведомстве.

Реклама

Правоохранители выяснили, что неизвестные повредили флаги в ночь на 3 июля. Вандалы находились на месте захоронения погибших участников спецоперации на Морском кладбище.

После осквернения флагов возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации». Сейчас сотрудники полиции выясняют, кто причастен к преступлению.