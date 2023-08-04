Происшествия 04 августа 2023, 10:41 Нагатинский суд в Москве эвакуировали из-за сообщения о минировании РИА «Новости»: неизвестные сообщили о минировании здания Нагатинского суда в Москве РИА «Новости»

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Неизвестные сообщили о минировании здания Нагатинского суда. Сотрудников эвакуируют, а посетителей не пускают. Информацию проверят на подлинность, передал корреспондент РИА «Новости».

Как стало известно СМИ, сообщение о минировании здания поступило сегодня утром. Суд должен был начать свою работу в 09:00. Перед входом в это время уже собрались посетители.

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Однако охранник вышел и сообщил горожанам, что здание закрыто из-за сообщения о минировании. Он уточнил, что информация проверяется и на место вызвали спасательные службы.

Месяц назад в Москве злоумышленники сообщили о минировании нескольких административных объектов одновременно. Они заявили об угрозах взрыва в зданиях Госдумы, Минфина и Останкинской башне.