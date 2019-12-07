Наезд на пешеходов у входа на станцию МЦК «Окружная». Главное

Утром 7 декабря у станции МЦК «Окружная» в Москве произошло смертельное ДТП. Водитель на полной скорости сбил пешеходов и врезался в вертикальную опору железнодорожного моста. Есть погибшие и раненые.

Как рассказали в ГИБДД Москвы, авария произошла на Станционной улице. Автомобиль Кia занесло на повороте, водитель не справился с управлением, снес пешеходов на переходе и влетел в опору. Машину смяло так, что находившихся в ней людей извлекали с большим трудом. Пришлось даже срезать крышу.

Названо имя пассажира легковушки. Это 24-летний Дмитрий Корнаухов. Имя водителя Kia пока не приводится. По некоторым предположениям, он был нетрезв.

В ГИБДД подтвердили, что три человека погибли в результате этого ДТП. По уточненным сведениям, погибли два пешехода и один человек из тех, что были в машине. Еще один человек пострадал. Водитель Kia и пострадавший пешеход госпитализированы.