Машина протаранила остановку в Перми. Видео с места | 360°

Эксклюзив 24 сентября 2022, 11:51 Поделиться Telegram

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Viber Машина протаранила остановку в Перми. Видео с места ДТП со смертельным исходом произошло на остановке в Перми

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Автомобиль влетел на остановку в Перми, одна женщина в результате погибла, еще трое человек пострадали. Произошедшее каналу «360» прокомментировал представитель полиции.

У жертв аварии множественные переломы.

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«Произошло дорожно-транспортное происшествие на площади Карла Маркса в городе Перми. Водитель автомобиля Nissan Qashqai потерял контроль над управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта. <…> В результате ДТП один человек погиб, трое доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести», — сообщил полицейский.

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На опубликованных кадрах отчетливо видны кошмарные свидетельства произошедшего: остановка повреждена, автомобиль разбит, лужа крови.

Проводится проверка по факту произошедшего.

Серьезное ДТП произошло в Пышминском районе Свердловской области. В результате столкновения погибла беременная женщина. Однако виновник аварии смог избежать заключения — его приговорили к принудительным работам.

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