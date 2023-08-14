Происшествия 14 августа 2023, 14:46 Наевшегося мухоморов мужчину спасли в Домодедовской больнице Врачи Домодедовской больницы спасли отравившегося мухоморами молодого мужчину РИА «Новости»

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Молодого человек, отравившегося мухоморами, спасли в Домодедовской больнице. О пациенте, который решил получить галлюциногенный эффект от употребления ядовитых грибов, сообщили в пресс-службе медучреждения.

По словам медиков, после приема мухоморов у мужчины резко нарушилось сознание, появились признаки тяжелого отравления.

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Молодого человека доставили в реанимацию. Там медики обеспечили ему всю необходимую помощь и интенсивное лечение.

«В настоящее время состояние стабилизировано. Пациент выписан из больницы», — подчеркнули в пресс-службе.

Врачи обратили внимание, что признаки отравления грибами проявляются через один-два часа после употребления в пищу. У пострадавшего возникает тошнота и рвота, пульс становится слабым, повышается температура, холодеют руки и ноги, начинается диарея.

Если человек съел ложные опята или мухоморы, его речь становится бессвязной, возникают галлюцинации.

При отравлении грибами следует сразу вызвать врача, подчеркнули специалисты. До прибытия медиков нужно соблюдать постельный режим, пить много воды, принять активированный уголь.