Происшествия 26 февраля 2024, 12:14 Наевшегося мухоморами подростка госпитализировали в Москве Подросток попал в больницу в Москве с отравлением, наевшись мухоморов Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

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В Москве подростка экстренно увезли в больницу с отравлением после того, как он съел мухоморы. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По информации СМИ, 17-летнего парня доставили в токсикологическое отделение детской больницы. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Мухомор — очень токсичный гриб. Его вещества влияют непосредственно на мозг, а также вызывают рвоту, удушье и даже смерть. Этот гриб содержит ряд токсических соединений, часть из которых обладает психотропным эффектом.

Ранее в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка выпила средство для мытья плит и попала в больницу. Ее положили в больницу с ожогом пищевода.