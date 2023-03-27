Происшествия 27 марта 2023, 16:39 Наемный работник перерезал горло 81-летней пенсионерке в Красноярском крае

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В Курагинском районе Красноярского края 47-летнего наемного работника подозревают в жестоком убийстве местной пенсионерки. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Тревогу забили соседи, когда заметили, что одинокая вдова несколько дней не показывалась и не открывала дверь. Тогда они влезли в дом через окно и увидели, что хозяйка лежит мертвая с перерезанным горлом, а внутри жилища — беспорядок и разгром. О случившемся сообщили в полицию.

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Подозрения сразу пало на наемного работника, которому женщина давала небольшие поручения, вроде расчистки снега. Он уже был судим и имел проблемы с алкоголем. Его задержали, и мужчина во всем сознался.

Он зашел к хозяйке дома, чтобы занять три тысячи рублей на выпивку. Но женщина отказала. Завязалась ссора. Работник несколько раз ударил пенсионерку, а потом перерезал ей горло. Добычей злоумышленника стали 80 тысяч рублей и немного украшений. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем».

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