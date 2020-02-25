Наехавший на толпу людей в Германии обещал соседке попасть в газеты

«Я видела, как он уезжал. Он выглядел так, словно принял наркотики. Сказал: „Скоро обо мне напишут в газетах“», — сообщила соседка.

По данным немецких СМИ, водителя зовут Морис П. В генпрокуратуре Франкфурта-на-Майне подтвердили, что подозреваемому 29 лет, он гражданин ФРГ и житель города Фолькмарзена. Сейчас мужчина находится в больнице из-за травм, полученных в результате аварии. По информации Bild, водитель получил тяжелую травму головы.

Мотивы Мориса П. неизвестны. Однако в качестве меры предосторожности в регионе отказались от проведения других карнавальных шествий.

В понедельник в 14:30 по местному времени (16:30 мск) в участников карнавала въехал серебристый Mercedes. По словам очевидцев, водитель объехал заграждение, после чего ускорился и влетел в толпу.

Также свидетели говорили, что мужчина, сидевший за рулем, был пьян. Генпрокурор федеральной земли Гессен, в которой произошло преступление, заявил, что это неправда. Прокуратура расследует дело о попытке убийства.

По словам одного из очевидцев, после наезда водителя пытались избить, но полицейские взяли его под защиту.

Всего, по данным властей, пострадали около 30 человек, некоторые тяжело. Многие из пострадавших дети.