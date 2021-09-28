Надышавшийся газом восьмиклассник погиб в Ростовской области

Подросток из города Шахты погиб из-за отравления газом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СКР по Ростовской области.

Тело погибшего подростка обнаружили на диване в летней кухне в одном из домов по улице Спортивной города Шахты. Парень учился в школе № 38. Следователи выяснили, что погибший надышался пропаном. Баллончик с остатками вещества находился рядом с телом.

Родители мальчика вызвали скорую помощь, однако врачи не успели ему помочь. На данный момент выясняют обстоятельства случившегося.