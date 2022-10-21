Надворная постройка сгорела в Пензенской области | 360°

Происшествия 21 октября 2022, 13:02 Надворная постройка сгорела в Пензенской области

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Пожар произошел в Пензенской области. Сгорела надворная постройка, сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Происшествие случилось 17 октября. Точная причина возгорания неизвестна. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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Сотрудники МЧС призвали россиян к осторожности. Они попросили не оставлять электрические отопительные приборы без присмотра и постоянно проверять исправность проводки.

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