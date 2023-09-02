Происшествия 02 сентября 2023, 00:44 Надводный беспилотник уничтожили у Крымского моста Минобороны: беспилотный катер ВСУ уничтожили около Крымского моста РИА «Новости»

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Украинские военные запустили беспилотный катер для удара по Крымскому мосту. Российские военные быстро вычислили и уничтожили беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве заявили, что около 23:15 киевский режим совершил очередную попытку террористического удара по Крымскому мосту. Для этого военные запустили в акваторию Черного моря беспилотный катер. Российские военные своевременно обнаружили надводный дрон и уничтожили его в акватории Черного моря.

«Около 23:15 киевским режимом предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Украинский морской беспилотник своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря», — заявили в пресс-службе.

Украина не впервый раз использует беспилотные катера для атаки через Черное море. В начале августа такие дроны использовали для попытки удара по военно-морской базе в Новороссийске. Экипажи дежурящих военных кораблей оперативно заметили приближавшиеся объекты и открыли огонь. Все вражеские беспилотники уничтожили на месте.