«Надо перепроверять и не торопиться». Уволенных после драки в Петербурге поддержали в Ассоциации профсоюзов полиции

Троих полицейских уволили после драки в Петербурге. За них вступился руководитель Ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев. Он призвал сначала разбираться с подобных резонансных делах, а не сразу же прибегать к увольнению.

«Я считаю, что при таких резонансных делах, которые выплескиваются в интернет, хотелось бы, чтобы руководство не торопилось увольнять сотрудников правоохранительных органов. Слишком дорого нам обходится, и налогоплательщикам, обучать сотрудников», — сказал Лобарев «360».

Он добавил, что при совершении какого-то административного или уголовного проступка сначала нужно разобраться, а уже потом увольнять людей. При этом сейчас при резонансных делах от работников избавляются сразу же, но такой подход является неправильным.

«Не всегда оказывается так, как преподносят, как высвечивает камера и как показывает оператор. Иногда надо перепроверять и не торопиться ставить свою подпись, увольняя сотрудника», — отметил глава ассоциации.

По его словам, руководители могут прибегнуть к различным наказаниям. В качестве примера он привел выговоры и понижения должности.

«Другая сторона медали — сотрудники правоохранительных органов. Они выполняют ответственные задания и потом будут бояться их исполнять. Вдруг он тоже попадет в какой-то такой замес и ему достанется. Пускай знает, что это выверенное решение», — подчеркнул Лобарев.

Драку в отделе полиции прокомментировал и начальник отдела ГИБДД по Василеостровскому району Андрей Невмержицкий. Он заявил «360», что считает правомерными действия своих сотрудников. Также он отметил, что пока не получал приказа о своем увольнении.

Конфликт между инспекторами ГИБДД и сотрудницей уголовного розыска произошел в ночь с 31 января на 1 февраля. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой девушка оказалась в больнице.