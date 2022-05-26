Автора эссе «Как убить своего мужа» осудили за расправу над супругом

Суд в США признал писательницу Нэнси Крэмптон-Брофи виновной в убийстве супруга. Женщине, которая написала эссе «Как убить своего мужа», грозит от 25 лет тюрьмы, сообщил сайт The Daily Beast.

Присяжные заседатели вынесли вердикт 25 мая, однако окончательный приговор огласят 13 июня. Ее мужа, преподавателя Дэна Брофи, нашли мертвым на территории Орегонского кулинарного института. Его застрелили. Расследование дела длилось четыре года.

Сразу после убийства детективы не разглядели в Нэнси Крэмптон-Брофи преступницу. Они посчитали ее скорбящей вдовой. Однако затем посыпались улики. Например, записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как она ехала к месту преступления и обратно, данные ее поисковых запросов в интернете о том, как купить и собрать неотслеживаемый пистолет, информация о покупке оружия на выставке в Портленде и запчастей к нему.

Кроме того, мобильный оператор подтвердил, что в момент преступления женщина была рядом с университетом. Детективов также смутило, что незадолго до гибели супруга писательница купила несколько дорогих страховых полисов, несмотря на то, что не могла выплачивать ипотеку.

В суде Нэнси Крэмптон-Брофи утверждала, что в семье царила идиллия, однако в своих произведениях — книге «Неправильный муж» и эссе «Как убить своего мужа» — она обвиняла супруга в изменах, домашнем насилии и приводила много якобы шуточных доводов в пользу совершения преступления. Последние были опубликованы в интернете в 2011 году.

«В конце концов, если убийство должно освободить меня, я точно не хочу проводить время в тюрьме», — писала она.

Женщина так и не признала свою вину.