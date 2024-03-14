14 марта 2024, 17:42
Над Белгородом в третий раз сработала ПВО. На подлете к городу сбили 11 целей
Гладков: в третий раз над Белгородом сработало ПВО, сбито 11 воздушных целей
Над Белгородом и Белгородским районом в третий раз сработала система ПВО. На подлете к городу сбили 11 воздушных целей, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — уточнил он.
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