Происшествия 16 апреля 2023, 12:00 Начиненный взрывчаткой беспилотник рухнул в Брянске — Baza Telegram-канал Baza: начиненный взрывчаткой беспилотник упал в Брянске РИА «Новости»

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Обломки начиненного взрывчаткой беспилотного летательного аппарата обнаружили в Брянске. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника канала, речь идет о неизвестном летательной аппарате самолетного типа. Обломки БПЛА нашел в лесу местный житель.

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Собеседник Baza уточнил, что примерно в пяти километрах от этого места находится жилой дом № 100 по улице Абашева. Среди обломков беспилотника лежала бомба, добавил источник.

По предварительным данным, беспилотник начинили зарядом из пластичного взрывчатого вещества. Правоохранительные органы и экстренные службы эти данные пока не подтвердили. Губернатор Брянской области Александр Богомаз также пока никак не прокомментировал публикацию.

В начале марта украинские диверсанты совершили теракт на территории Климовского района региона. В результате погибли двое мирных жителей, ранены один мужчина и десятилетний школьник, который спас девочек, находившихся рядом с ним. В этот же день украинский беспилотник атаковал село Сушаны, в результате чего сгорел жилой дом.