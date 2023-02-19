Происшествия 19 февраля 2023, 19:29 Начавшийся после обстрела ВСУ пожар в здании прокуратуры в Донецке локализовали Сотрудники МЧС ДНР локализовали пожар в здании прокуратуры в Донецке после обстрела ВСУ

Читать 360tv в

В Донецке локализовали пожар, который охватил здание республиканской прокуратуры после обстрела ВСУ. Об этом сообщил ТАСС.

На место происшествия прибыли несколько единиц спецтехники МЧС Донецкой Народной Республики.

Реклама

Крыша прокуратуры обвалилась. Специалисты уже приступили к разбору завалов.

Реклама

Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале показала последствия массированной атаки на город.

«Под огонь попала гражданская инфраструктура и жилые дома, есть пострадавшие среди гражданского населения. Часть района обесточена, экстренные службы занимаются ликвидацией последствий», — отметили в ведомстве.

В результате обстрела, по последним данным, пострадали 10 человек. Ранения в том числе получили двое детей — девочка 2014 года рождения и подросток 2005 года рождения. Они находились в районе Крытого рынка.

Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник подчеркнул, что удар по центру Донецка продемонстрировал бесчеловечность киевского режима.