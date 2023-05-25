Происшествия 25 мая 2023, 17:46 Начался суд над тагильским слесарем, убившим отца из сострадания

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В Свердловской области начался судебный процесс в отношении 34-летнего слесаря, которого обвиняют в убийстве собственного отца. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на СУ СКР региона.

Ранее судимый мужчина признался, что пьяным задушил своего отца прошлой осенью. Однако, по его словам, сделал это исключительно из сострадания, потому что родитель тяжело болел и мучился. Как добавили «Новые известия» экспертиза признала мужчину вменяемым.

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