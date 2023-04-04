Эксклюзив 04 апреля 2023, 12:39 Начался суд над бывшим морпехом ВСУ, убившим мариупольца за неправильное произношение слова Суд над экс-морпехом ВСУ Чередником, подозреваемым в убийстве мариупольца, попал на видео

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В распоряжении «360» появилось видео из зала суда в Ростове-на-Дону, где рассматривается дело бывшего морского пехотинца ВСУ Антона Чередника, подозреваемого в убийстве жителя пригорода Мариуполя. Мужчина сознался в преступлении.

В тот день, в марте 2022 года, Чередник патрулировал территорию и остановил двоих мужчин для обыска. По предварительным данным, жители поселка Мирное показали ему документы, но морпех потребовал у них сказать что-то на украинском языке. Оказалось, что мариуполец не знал, что такое паляница (по-украински это «хлеб» — прим. ред.), и, видимо, неправильно произнес слово. Антон Чередник выстрелил в него.

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На допросе подозреваемый признал, что объективных причин для такого поступка не было, и добавил, что очень сожалеет о случившемся.

Обвинение предъявили за «жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов» (статья 356 УК РФ). Дело передали в Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону.