Началось расследование причин длительных задержек рейсов в Нижнем Новгороде

Следственные органы начали проверку обстоятельств длительных задержек рейсов в нижегородском аэропорту Стригино («Чкалов»). Воздушная гавань приняла 35 запасных рейсов из-за неблагоприятных погодных условий в Москве.

Как сообщил источник «360», уже отправлено 17 рейсов. В течение 3-4 часов улетят еще 10 самолетов. Оставшиеся восемь рейсов отправят утром 3 ноября.

Стало также известно, что к одному из самолетов в течение семи часов не подавали трап. Пассажирам не могли передать еду. Одному из детей на его борту стало плохо. Врач медицины катастроф его осмотрел и пришел к выводу, что опасности для жизни и здоровья нет. Ребенок оставлен с родителями.

У аэропорта Стригино всего шесть трапов. Два из них оставили работать по расписанию, два — добавили на международный и внутренний рейсы.

Сейчас из самолетов высажены все пассажиры. Часть из них разъехалась по домам, некоторые расселились в гостиницах, меньшая часть осталась на аэровокзале.

Старший помощник центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следкома России подполковник юстиции Дмитрий Захаров сообщил «360», что сейчас в аэропорту Стригино работают следователи.

«Установлено, что в связи с неблагоприятные условиями в Москве 2 ноября более 30 воздушных судов, следовавших из различных городов, не смогли завершить свои рейсы и совершить посадки в аэропортах столицы. В качестве запасного аэродрома был выбран международный аэропорт Стригино. Также проверяется информация о том, что ребенку стало плохо на борту самолета, совершавшего рейс Краснодар — Москва. Однако из-за сильного тумана во Внуково он был вынужден приземлиться в Нижнем Новгороде. Пассажиры указанного самолета ожидали вылета из Стригино более семи часов», — сообщил Захаров.

По его данным, ситуация в аэропорту находится на контроле исполняющего обязанности руководителя СУ Следкома. На место происшествия выехали следователи центрального межрегионального управления Следкома на транспорте. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.