Началось расследование после смерти рабочего в Ленинградской области

Рабочий упал с высоты на стройке в Ленинградской области и погиб. Заведено уголовное дело по факту случившегося. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Мужчина упал с четвертого этажа. Его отвезли в больницу, но врачи не смогли ничего сделать. По данным следствия, происшествие случилось из-за нарушений техники безопасности. Заведено уголовное дело. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшей трагедии.