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    24 июня 2021, 16:53

    Началось расследование после смерти рабочего в Ленинградской области

    Дарья Морозова

    Рабочий упал с высоты на стройке в Ленинградской области и погиб. Заведено уголовное дело по факту случившегося. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    Мужчина упал с четвертого этажа. Его отвезли в больницу, но врачи не смогли ничего сделать. По данным следствия, происшествие случилось из-за нарушений техники безопасности.

    Заведено уголовное дело. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшей трагедии.